Im Mordprozess gegen den früheren Krankenpfleger Högel ist der 42-Jährige wegen weiterer 85 Morde zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Oldenburg stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließt.

Zudem wurde Högel mit einem lebenslangen Berufsverbot belegt. Es handelt sich um den größten Serienmordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Ex-Pfleger hatte seine Opfer von 2000 bis 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst vergiftet, um sie wiederzubeleben und so als Retter dazustehen. Viele starben dabei. Högel war in früheren Prozessen schon wegen sechs Patiententötungen verurteilt worden.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz verlangte Konsequenzen aus dem Fall. Der Vorstand der Stiftung, Brysch sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", um mögliche Täter abzuschrecken, müsse in Kliniken und Heimen eine Kultur des Hinschauens gelebt werden. Zudem brauchten alle Einrichtungen eine unabhängige und externe Anlaufstelle für anonyme Hinweisgeber.



(AZ: 5Ks 1/18)