In Oldenburg hat der Prozess gegen einen ehemaligen Krankenpfleger wegen Mordes begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-Jährigen vor, in den Jahren 2000 bis 2005 Patienten an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst eigenmächtig Medikamente verabreicht zu haben, um lebensbedrohliche Herzkreislauf-Stillstände auszulösen und die Menschen anschließend wiederzubeleben. Viele von ihnen starben. Die Ermittler vermuten, dass der Pfleger vor Kollegen mit seinen Fähigkeiten zur Reanimation prahlen wollte. Insgesamt geht es um vermutete 100 Fälle. Der Angeklagte wurde bereits wegen sechs Taten zu lebenslanger Haft verurteilt. Zum Prozessauftakt kamen mehr als 120 Angehörige von Opfern. Wegen der zahlreichen Zuschauer hat das Landgericht Oldenburg das Verfahren in die Weser-Ems-Hallen verlegt.