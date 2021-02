Im Prozess gegen einen der führenden deutschen Hintermänner der Terrormiliz IS mit dem Szenenamen Abu Walaa verkündet das Oberlandesgericht Celle heute das Urteil.

Dem gebürtigen Iraker wird vorgeworfen, junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen islamistisch radikalisiert und in Kampfgebiete des IS geschickt zu haben. Mit ihm sind drei weitere Personen angeklagt. Der Prozess begann bereits im September 2017.



Für Abu Walaa fordert die Bundesanwaltschaft elfeinhalb Jahre Haft, für die übrigen Angeklagten Strafen zwischen viereinhalb und zehn Jahren. Die Verteidigung plädiert mangels Beweisen auf Freispruch beziehungsweise deutlich mildere Strafen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.