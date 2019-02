Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat der Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Oldschool Society" begonnen.

Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Männern die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen unter anderem an der Planung eines Sprengstoffanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Borna in Sachsen beteiligt gewesen sein. Eine bundesweite Durchsuchungsaktion der Polizei setzte den Planungen ein Ende.



Für den Prozess sind Verhandlungstermine bis Ende März angesetzt. 2017 wurden in München vier Mitglieder der "Oldschool Society" zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.