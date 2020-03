Im Prozess gegen die rechtsextreme Gruppierung "Revolution Chemnitz" haben die Verteidiger deutlich mildere Strafen verlangt als die Bundesanwaltschaft.

Der Anwalt des mutmaßlichen Rädelsführers bezeichnete den Antrag auf Haftstrafen zwischen drei und fünfeinhalb Jahren als "irre". Er sagte in dem Verfahren am Oberlandesgericht Dresden, die Angeklagten hätten in einem Chat zwar über die Beschaffung von Waffen geredet, aber keinerlei Aktion dazu entfaltet. Die Verteidiger eines weiteren Beschuldigten forderten einen Freispruch. Ihr Mandant habe den Aufruf zur Bildung von "Revolution Chemnitz" wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche gar nicht verstehen können.



Angeklagt sind acht Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft planten sie einen Umsturz in Deutschland.