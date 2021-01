Die hessische SPD-Fraktionsvorsitzende Faeser hat die Aufklärung des behördlichen Versagens im Mordfall Lübcke gefordert.

Faeser sagte vor der heutigen Urteilsverkündung im Deutschlandfunk, es gehe darum aufzuarbeiten, wie es dazu kommen konnte, dass der Verfassungsschutz den mutmaßlich vorbestraften Täter aus den Augen verlieren konnte. Der Mord hätte möglicherweise verhindert werden können. Diese Prüfung sei jedoch nicht die Aufgabe eines Gerichtsverfahrens, so Faeser. Die nötige Aufklärungsarbeit werde nun in dem vom hessischen Landtag eingesetzten Untersuchungsausschuss angestrebt. Dort solle die rechtsradikale Szene ausgeleuchtet werden. Sie erhoffe sich vom zuständigen Oberlandesgericht Einsicht in die Akten. Bislang bestehe hinsichtlich der Kooperation zwischen Ausschuss und Gericht - Zitat, Luft nach oben.



Das Urteil in dem Fall wird heute um 10 Uhr verkündet. Seit Juni vergangenen Jahres verhandelt das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main gegen den mutmaßlichen Täter und gegen einen wegen Beihilfe Mitangeklagten. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Die beiden Beschuldigten waren viele Jahre in der rechten Szene aktiv.



Einen ausführlichen Hintergrund des Deutschlandfunks zum Fall Lübcke finden Sie hier.

