Im Prozess um Spionage bei der Bundeswehr für den Iran hat das Oberlandesgericht Koblenz den Hauptangeklagten zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Der einstige Übersetzer und landeskundliche Berater bei der Truppe in Daun in der Eifel wurde des Landesverrats in einem besonders schweren Fall für schuldig befunden. Nach Auffassung des Gerichts verriet er für insgesamt mehr als 34.000 Euro Honorar militärische Staatsgeheimnisse an einen iranischen Nachrichtendienst. Seine Frau erhielt eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten wegen Beihilfe. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.



In dem Prozess war die Öffentlichkeit immer wieder wegen Gefährdung der Staatssicherheit ausgeschlossen worden.