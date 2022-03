Der russische Oligarch und langjährige Besitzer des FC Chelsea, Roman Abramowitsch, betätigt sich nun als Vermittler im Ukraine-Krieg. (dpa / picture-alliance))

Abramowitsch und die beiden anderen Männer litten demnach unter geröteten Augen, schmerzhaftem Tränenfluss und sich ablösender Haut an Gesicht und Händen, wie unter anderem das "Wall Street Journal" und das Recherchenetzwerk Bellingcat berichten. Laut Bellingcat setzten die Symptome am Abend nach den Verhandlungen ein und ließen am nächsten Morgen nach. Dem "Guardian" zufolge soll Abramowitsch sogar für mehrere Stunden das Augenlicht verloren haben.

Wie die BBC meldet, soll das Treffen am 3. März stattgefunden haben. Keiner der Betroffenen soll dem britischen Sender zufolge etwas anderes zu sich genommen haben als Wasser und Schokolade.

Die britische Nachrichtenagentur PA berichtet unter Berufung auf Abramowitsch nahestehende Quellen, er habe sich wieder erholt und wolle sich weiter an den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beteiligen.

Was steckt dahinter?

Bellingcat führt die Symptome am wahrscheinlichsten auf eine Vergiftung mit einem chemischen Kampfstoff zurück. Die Dosis sei aber zu gering gewesen, um lebensbedrohliche Schäden zu verursachen. Die Untersuchungen für das Recherchenetzwerk führte der Ermittler Christo Grozev durch, der bereits festgestellt hatte, dass der russische Oppositionspolitiker Nawalny im Jahr 2020 mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden war.

Die Quellen des "Wall Street Journal" verdächtigen der Zeitung zufolge Hardliner in Moskau, hinter dem Vorfall zu stehen. Diese wollten demnach die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs sabotieren. Ein US-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Geheimdienste vermuteten eher Umweltursachen für die Symptome, keine Vergiftung.

Zurückhaltend äußerte sich auch der ukrainische Präsidentenberater Podoljak. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, es gebe viele Spekulationen und zahlreiche Verschwörungstheorien. Ein anderes Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams bat die Menschen demnach, unbestätigten Informationen nicht zu trauen. Der Moskauer Kreml äußerte sich bisher nicht.

Sanktionen gegen Oligarchen

Abramowitsch stand in den vergangenen Wochen vor allem in Großbritannein im Fokus der Aufmerksamkeit - wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Putin. Dem Milliardär drohen staatliche Sanktionen. Deshalb kündigte er Anfang März an, den FC Chelsea nach fast 20 Jahren verkaufen zu wollen. Der Erlös soll an eine neu zu gründenden Wohltätigkeitsorganisation gehen, die - wie Abramowitsch schreibt - "dem Wohle aller Opfer des Krieges in der Ukraine dienen" soll.

Sei einigen Wochen soll er nun zwischen den Präsidenten Russlands und der Ukraine vermitteln. Laut "Financial Times" hatte der Kreml-Chef Abramowitsch persönlich damit beauftragt. Der Chef von Selenskyjs Partei im Parlament von Kiew bestätigte der Zeitung gegenüber, dass der Oligarch "tief in die Friedensgespräche eingebunden ist".

