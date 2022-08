Im Alter von 73 Jahren

Olivia Newton-John (IMAGO/YAY Images)

Die britisch-australische Künstlerin starb nach Angaben ihrer Familie in den USA auf ihrer Ranch in Südkalifornien. Ihren internationalen Durchbruch erzielte Olivia Newton-John 1978 an der Seite von John Travolta im Film "Grease". Die Musik verkaufte sich weltweit millionenfach. Mit weiteren Filmen und Musikstücken setzte sie ihre Karriere fort. Nach einer Brustkrebserkrankung engagierte sich Olivia Newton-John seit 2017 zudem in Projekten zur Krebsvorsorge.

