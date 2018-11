Der dänische Schauspieler Morten Grunwald ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Er hat in mehr als 50 Filmen mitgewirkt, darunter 14 über die Olsen-Bande, in denen er Benny mit den gelben Socken spielte. Grunwald war der letzte noch lebende Schauspieler der Olsen-Bande. Die dänischen Filme über eine Gruppe Gauner waren sehr beliebt in der DDR.