Trotz der Coronavirus-Pandemie haben in Japan mehr als 50.000 Menschen das Olympische Feuer bewundert.

Die Menschen strömten zum Bahnhof Sendai in der Provinz Miyagi, wo das Feuer in einem goldenen Kessel gezeigt wurde. Die Warteschlange war japanischen Medien zufolge 500 Meter lang. Viele Besucher trugen Mundschutz-Masken und harrten Stunden aus, um das Feuer sehen zu können. Es war am Freitag in Japan eingetroffen. Auf ein großes Fest war wegen der Pandemie eigentlich verzichtet worden.



Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unterdessen, dass die Organisatoren der Olympischen Spiele verschiedene Szenarien für eine Verschiebung prüfen. "Wir machen Alternativpläne - Plan B, C, D - mit verschiedenen Zeitrahmen für eine Verschiebung", sagte eine dem Organisationskomitee nahestehende Person demnach.



Bisher halten das Internationale Olympische Komitee IOC und die japanische Regierung an einem pünktlichen Beginn Ende Juli fest. Dies sorgt seit Wochen für eine kontroverse Debatte unter Athleten und Funktionären. Norwegen hat bereits deutlich gemacht, dass es keine Athletinnen und Athleten schicken wird, solange die Pandemie nicht eingedämmt ist.

DSB-Chef Beucher fordert Verschiebung

Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Beucher, sagte im Dlf, er rechne nicht mehr damit, dass die Olympischen Spiele und die Paralympics zum vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden können. Es seien ja nicht nur die 11.000 Sportler und 4.000 Paralympischen Athleten die nach Tokio reisen würden, gab er zu bedenken, sondern auch Hunderttausende Zuschauer. Dies sei unverantwortlich. Bei allen Überlegungen zähle allein die Gesundheit der Menschen, alles andere sei nebensächlich, unterstrich Beucher.



Der Kajak-Olympiasieger von 2016, Max Rendschmidt, betonte ebenfalls im Deutschlandfunk, die Absage wäre eine große Enttäuschung: „Manche haben nur einmal im Leben die Chance, zu Olympischen Spielen zu fahren.“ Ein Verschieben der Spiele sei eine Option, aber: „Je früher wir die Nachricht bekommen, dass die Olympischen Spiele verschoben werden, umso besser können wir uns darauf einstellen.“

Säbelfecher Hartung will mit Verzicht auf Spiele Zeichen setzen

Der Säbelfechter und Athletensprecher Max Hartung hat hingegen für sich persönlich einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer ausgeschlossen. Mit diesem Schritt wolle er in der Diskussion um eine Verlegung der Sommerspiele angesichts der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen setzen, betonte Hartung im ZDF. Er forderte das IOC auf, "die Hängepartie zu beenden" und die Spiele zu verschieben.



Der Virologe Alexander Kekulé hält die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr für ausgeschlossen. "Es gibt für Viren kein tolleres Fest", sagte er im Gespräch mit der "Sportschau".