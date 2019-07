Die Initiatoren einer möglichen deutschen Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032 wollen mit Versprechen der Nachhaltigkeit eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung erreichen.

Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper erläutert, Hintergrund sei, dass die größere gesellschaftliche Sensibilität für den Klimawandel sich auf eine mögliche deutsche Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032 auswirken könnte.



Die Initiative Rhein Ruhr City 2032, die die Olympischen Spiele nach Nordrhein-Westfalen holen will, betont daher, die Bewerbung müsse für Städte, Land und Bund kalkulierbar sowie ökologisch und ökonomisch nachhaltig sein. Außerdem brauche man eine sinnvolle spätere Nutzung der Sportstätten und anderer Infrastruktur.



Michael Mronz, der Begründer der Initiative, sagte bei einem Pressegespräch im Rahmen eines Kongresses in Aachen, dass 90 Prozent der Sportstätten bereits jetzt regelmäßig im Einsatz seien. Der Sport- und Eventmanager wies auch auf die große Bedeutung des Themas der vernetzten Mobilität hin - "wie man die verschiedenen Verkehrsträger effizient und ökologisch und ökonomisch sinnvoll miteinander verbindet".

Laschet rechnet mit Akzeptanz für nachhaltiges Olympia 2032 in NRW

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hofft, mit einem modernen und umweltfreundlichen Verkehrssystem zu überzeugen. "Wir wollen diese Spiele und wollen gleichzeitig über ein Verkehrssystem nachdenken, was uns lange, lange Jahrzehnte auch nach den Spielen noch helfen könnte." Der CDU-Politiker glaubt, dass "die Zustimmung in der Bevölkerung viel größer" sein werde, wenn die Spiele auch finanziell nachhaltig und klimaneutral veranstaltet würden.



Kritiker verweisen dagegen darauf, dass bei früheren Olympischen Spielen schon häufig Nachhaltigkeit versprochen, aber nicht eingehalten worden sei. So seien solche Hoffnungen beispielsweise bei den Spielen in Peking oder Rio de Janeiro enttäuscht worden.