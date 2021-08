Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat der Bahnrad-Vierer der deutschen Frauen die Goldmedaille gewonnen.

Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger setzten sich im Finale mit einer erneuten Weltrekordzeit gegen Großbritannien durch.



Zuvor hatte auch die Leichtathletin Malaika Mihambo im Weitsprung Gold für Deutschland geholt. Die 27-Jährige sprang in ihrem letzten Versuch genau sieben Meter. Eine Silbermedaille holte der Turner Lukas Dauser am Barren.



Die deutschen Seglerinnen und Segler gewannen in verschiedenen Wettbewerben eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Im Canadier-Zweier ging eine Bronze-Medaille an Sebastian Brendel und Tim Hecker.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.