Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist mit einem humanitären Visum in Warschau eingetroffen.

Sie will in Polen um Asyl bitten. Die 24-Jährige sollte nach eigenen Angaben nach einem Konflikt mit Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden, das von Machthaber Lukaschenko autoritär regiert wird.



Das Internationale Olympische Komitee setzte eine Disziplinarkommission ein und kündigte an, den belarussischen Leichtathletik-Trainer und einen Funktionär zum dem Fall zu befragen.

