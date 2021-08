Nach ihrer Abreise von den Olympischen Spielen befindet sich die belarussische Leichtathletin Timanowskaja in Polen an einem sicheren Ort.

Das teilte das polnische Außenministerium mit. Die 24-Jährige ruhe sich nun aus, hieß es. Man hoffe, dass auch ihr Ehemann bald zu ihr stoße. Dann werde sie entscheiden, wie es weitergehe.



Polen hat der Sportlerin und ihrem Mann humanitäre Visa ausgestellt. Dort kann sie nun Asyl beantragen.

Timanowskaja war gestern Abend in Warschau gelandet.



Sie sollte nach eigenen Angaben nach einem Konflikt mit Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Das Internationale Olympische Komitee hat inzwischen eine Disziplinarkommission eingesetzt, die die Hintergründe aufklären und über Sanktionen gegen Belarus entscheiden soll.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.