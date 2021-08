Nach ihrer Ankunft in Polen hat sich die belarussische Leichtathletin Timanowskaja erleichtert gezeigt.

Hier fühle sie sich sicher, sagte die Sportlerin während einer Pressekonferenz in Warschau. Zuvor hatte die polnische Regierung ihr und ihrem Mann Visa ausgestellt, die einen Asylantrag ermöglichen.



Timanowskaja sollte eigenen Angaben zufolge nach einem Konflikt mit belarussischen Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Das Internationale Olympische Komitee hat inzwischen eine Disziplinarkommission eingesetzt, die die Hintergründe aufklären und über Sanktionen gegen Belarus entscheiden soll.

