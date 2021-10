Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele von Peking haben die Corona-Richtlinien für Beteiligte veröffentlicht.

In den "Playbook" genannten detaillierten Handbüchern für Athleten, Offizielle, Medien und Helfer sind - wie angekündigt - tägliche Corona-Tests, eine strikte Maskenpflicht und eine auf Unterkünfte und olympische Anlagen beschränkte Bewegungsfreiheit vorgesehen. Ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens zwei Wochen vor der Einreise nach China vollständig geimpft sein, um eine dreiwöchige Quarantäne bei Ankunft vermeiden zu können.



In Peking selbst setzen die Behörden sich derzeit dafür ein, einen größeren Corona-Ausbruch zu verhindern. Die Bewohner der Metropole wurden aufgefordert, die Stadt nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Der für kommenden Sonntag geplante Marathon wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

