Chase Kalisz aus den USA hat die erste Goldmedaille bei den Schwimmwettbewerben der Olympischen Spielen in Tokio gewonnen.

Der Weltmeister von 2017 schlug im Finale über 400 Meter Lagen als Erster an. Silber ging an seinen Landsmann Jay Litherland vor dem Australier Brendon Smith.



Einen Weltrekord stellte die australische Frauen-Staffel im Finale über 4 x 100 Meter Freistil vor Kanada und den USA auf.



Bei den Männern belegte Henning Mühlleitner über 400 Meter Freistil den vierten Rang. Es gewann Ahmed Hafnaoui aus Tunesien vor dem Australier Jack McLoughlin und Kieran Smith aus den USA.



Die deutschen Hockey-Damen starteten mit einem 2:1-Sieg über Großbritannien in das Turnier.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.