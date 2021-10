Dreieinhalb Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking ist im antiken Olympia das Feuer entfacht worden.

Im Beisein der griechischen Staatspräsidentin Sakellaropoulou und von IOC-Präsident Bach wurde die Flamme in einer traditionellen Zeremonie mit Sonnenstrahlen und einem Parabolspiegel entzündet. Wegen der Corona-Pandemie findet der traditionelle Fackellauf nur in sehr reduziertem Umfang statt. Das Feuer soll am Abend zur Akropolis in Athen gebracht werden und dort über Nacht bleiben. Die Übergabe des Feuers an die chinesischen Organisatoren wird morgen im alten Panathinaikon-Stadion stattfinden.



Auf der Akropolis protestierten gestern tibetische Aktivisten gegen die Spiele in Peking, drei von ihnen wurden festgenommen. Die Olympiaaustragung in China ist wegen der Menschenrechtsverstöße im Land umstritten.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.