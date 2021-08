Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben deutsche Athleten gestern zweimal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze gewonnen.

Gold ging an den Bahnrad-Vierer der Frauen und an die Leichtathletin Malaika Mihambo im Weitsprung. Eine Silbermedaille holte der Turner Lukas Dauser am Barren.

Die deutschen Segler gewannen in verschiedenen Wettbewerben eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Im Canadier-Zweier ging eine Bronze-Medaille an Sebastian Brendel und Tim Hecker.

Ausgeschieden sind dagegen die deutschen Handballer. Sie scheiterten im Viertelfinale an Außenseiter Ägypten.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.