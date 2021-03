Zu den Olympischen Spiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer aus dem Ausland in die Stadien gelassen. Das gab das Organisationskomitee bekannt. Ob einheimisches Publikum zugelassen wird, ist noch offen.

Die Entscheidung fiel bei einem Treffen zwischen Vertretern der japanischen Regierung, des Internationalen Olympischen Komitees und der Tokioter Stadtverwaltung. Bereits vor drei Wochen hatte die Vorsitzende des Nationalen Olympischen Komitee, Hashimoto, angedeutet, eine solche Entscheidung könne nötig werden, um Sorgen der Bevölkerung aufzugreifen. Hashimoto hatte darauf gedrängt, dass eine Entscheidung über ausländische Olympia-Zuschauer noch vor Beginn des olympischen Fackellaufs am 25. März fällt.



Das Besuchsverbot für ausländische Zuschauer gilt auch für die anschließenden Paralympics in Tokio. Dadurch soll das Infektionsrisiko begrenzt werden. Man habe Angst vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus. Das IOC und das Internationale Paralympische Komitee hätten die Entscheidung nachvollziehen können und vollkommen akzeptiert, hieß es.

Tickets sollen rückerstattet werden

Wer bereits Karten für die Olympischen Sommerspiele in Tokio reserviert und bezahlt hatte, soll das Geld zurückerstattet bekommen. Bislang seien rund eine Million Tickets ins Ausland verkauft worden, hieß es. 4,5 Millionen Eintrittskarten gingen an japanische Käufer. Ob Einheimische bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in die Arenen dürfen, soll bis Ende April entschieden werden. In Umfragen hatte sich zuletzt eine deutliche Mehrheit der Japaner dafür ausgesprochen, die bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele erneut um ein Jahr zu verschieben - oder sie sogar ganz abzusagen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.