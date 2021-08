Das Internationale Olympische Komitee hat im Fall der belarussischen Sportlerin Timanowskaja nun eine förmliche Untersuchung eingeleitet.

Ein Sprecher des IOC teilte mit, man müsse alle Tatsachen ergründen und alle Beteiligten anhören, bevor man weitere Maßnahmen ergreife. Das IOC hatte in dem Fall bereits eine Stellungnahme des Belarussischen Olympischen Komitees angefordert und dafür eine Frist bis heute gesetzt.



Die 24-jährige Sprinterin Timanowskaja hatte Kritik an belarussischen Sportfunktionären geübt. Daraufhin sollte sie nach Einschätzung der Opposition von den autoritären Behörden ihres Landes aus Japan entführt und nach Belarus gebracht werden. Polen und Tschechien boten ihr inzwischen Asyl an.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.