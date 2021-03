Deutschland hat in seinem Auftaktspiel zur Handball-Olympia-Qualifikation gegen Schweden 25:25 unentschieden gespielt.

Nachdem Deutschland nach der ersten Halbzeit mit 14:13 in Führung gelegen hatte, konnte der Vize-Weltmeister Schweden das Spiel in der zweiten Halbzeit zunächst drehen. Wenige Sekunden vor Schluss hielt Torhüter Bitter jedoch einen Wurf der Schweden. Kurz danach erzielte der deutsche Spieler Schiller den Ausgleichstreffer zum 25:25-Endstand. Schiller war auch der erfolgreichste Werfer der deutschen Mannschaft.



Um an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilzunehmen, muss die Mannschaft von Bundestrainer Gislason beim Turnier in Berlin, bei dem Slowenien und Algerien die weiteren Gegner sind, mindestens Zweiter werden.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.