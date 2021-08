Die deutsche Leichtathletin Malaika Mihambo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Weitsprung gewonnen.

Die 27-Jährige sprang in ihrem letzten Versuch genau sieben Meter.



Die Seglerinnen Tina Lutz und Susann Beucke holten Silber in der 49er-FX-Klasse und mussten sich damit nur Brasilien geschlagen geben.



Im Canadier-Zweier ging die Bronze-Medaille an Sebastian Brendel und Tim Hecker. Das Duo aus Potsdam und Berlin landete im Finale über 1.000 Meter hinter den Booten aus Kuba und China.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.