Die Spieler von Olympiakos Piräus feiern mit ihren Fans den Sieg ihrer Mannschaft im Conference-League-Finale gegen AC Florenz. (Michael Varaklas / AP / Michael Varaklas)

Die Mannschaft gewann am Abend das Endspiel der Conference League in Athen gegen AC Florenz mit 1:0. Das Tor erzielte Ayoub El Kaabi in der 116. Minute. Die Italiener hatten schon in der vorigen Saison das Finale der Conference League verloren.

