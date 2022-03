Severin Freund beendet seine Karriere. (Daniel Karmann/dpa)

"Nach meinem Comeback mit den tollen Erfolgen in den letzten beiden Jahren bin ich mit mir im Reinen und kann dieses Kapitel in meinem Leben so abschließen, wie ich es mir vorgestellt habe."

Neben Olympia-Gold mit dem deutschen Team 2014 in Sotschi waren vier WM-Titel, der Gewinn des Gesamtweltcups und 22 Weltcupsiege die Höhepunkte in der langen Laufbahn des 33-Jährigen. Mit diesen Erfolgen ist er der erfolgreichste deutsche Skispringer der vergangenen 20 Jahre.

Verletzungen und Comeback

Freund hatte sich nach zwei Kreuzbandrissen im Jahr 2017 und einer weiteren Meniskus-OP Anfang 2018 mühsam zurück ins deutsche Weltcup-Team gekämpft. Zwar erreichte er danach nicht mehr die alte Stärke, feierte aber noch späte Erfolge: 2021 wurde er in Oberstdorf Team-Weltmeister. Für die Olympischen Spiele in Peking hatte er sich nicht qualifiziert.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.