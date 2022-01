Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sind geprägt von der Corona-Pandemie, aber auch von politischen Diskussionen über das Gastgeberland. (imago / Imaginechina)

Virusprävention sei "die wichtigste Aufgabe" des Managements in den Dörfern, unterstrich auch der Direktor des Verwaltungsteams.

Für die Winterspiele, die am 4. Februar eröffnet werden, gibt es drei Olympia-Dörfer an den jeweiligen Wettkampfstätten. Sie verteilen sich auf die Hauptstadt, das 75 Kilometer entfernte Yanqing und das 180 Kilometer vor den Toren Pekings gelegene Zhangjiakou. Sportlerinnen und Sportler sowie die Teammitglieder dürfen sich nur in hermetisch "geschlossenen Kreisläufen" bewegen. Es geht dabei weniger darum, die Olympia-Teilnehmer vor Infektionen von außen zu schützen. Vielmehr soll es verhindern, dass das Virus durch die ausländischen Gäste nach China eingeschleppt wird. Dafür werden sie nicht nur vor Abflug, sondern auch bei Ankunft und dann täglich getestet.

Amnesty International: Freie Meinungsäußerung muss möglich sein

Neben der Debatte über die Corona-Regeln gibt es auch Debatten über die Politik Chinas. In einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Blinken forderte Chinas Außenminister Wang Yi von den USA ein Ende der "Einmischung" in die Winterspiele. Hintergrund ist der diplomatische Boykott der Spiele durch die US-Regierung.

Amnesty International forderte auch, Sportlerinnen und Sportler sollten sich frei zur Menschenrechtslage in China äußern können. Das Internationale Olympische Komitee sei dafür verantwortlich, dies sicherzustellen. Human Rights Watch beklagte die "totale Unterdrückung der muslimischen Bevölkerung" in Xinjiang und nannte Masseninternierungen, Zwangsarbeit, Zwangssterilisation und Folter.