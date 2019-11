Die Regierung in Tokio hat der Verlegung der Marathon- und Geher-Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2020 nach Sapporo nun doch zugestimmt.

Sie sei nicht dafür, aber die Entscheidung könne nicht mehr abgewendet werden, sagte Gouverneurin Yuriko Koike nach einem Treffen mit Verantwortlichen des Internationalen Olympischen Komitees. Dieses hatte überraschend angekündigt, die Wettbewerbe wegen der zu erwartenden Hitze und Luftfeuchtigkeit von der japanischen Hauptstadt ins 800 Kilometer entfernte Sapporo zu verlegen. Die Regierung in Tokio hatte sich zunächst gegen das Vorhaben gewehrt. Es sei nun aber an der Zeit, nach vorne zu blicken, sagte Koike.



Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio finden vom 24. Juli bis zum 9. August statt.