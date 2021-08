Der heutige Dienstag war für die deutsche Mannschaft der bisher erfolgreichste Tag der Olympischen Spiele in Tokio.

Es gab insgesamt sieben Medaillen - davon zweimal Gold. Im Bahnrad-Finale ewann der deutsche Frauen-Vierer. Im Weitsprung erreichte Malaika Mihambo Platz Eins. Eine Silbermedaille ging an den Turner Lukas Dauser am Barren. Die deutschen Segler- und Seglerinnen holten in verschiedenen Wettbewerben einmal Silber und zweimal Bronze. Einen dritten Platz sicherte sich auch das Kanu-Duo Sebastian Brendel/Tim Hecker.



Das deutsche Handballteam der Männer ist im Viertelfinale gegen Ägypten ausgeschieden. Die Hockeyspieler verloren im Halbfinale gegen Australien.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.