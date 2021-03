Der CDU-Sportpolitiker Frank Steffel hat sich dafür ausgesprochen, deutsche Olympia-Sportlerinnen und -Sportler möglichst schnell zu impfen.

Sie sollten sich klar darauf verlassen können, dass sie geimpft seien, wenn sie im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland in Tokio antreten sollten, sagte Steffel im Deutschlandfunk. Er könne sich auch nicht vorstellen, paralympische Athleten ungeimpft nach Japan zu schicken. "Ich finde, hier haben die Sportler auch das Recht auf eine frühzeitige Entscheidung. Und die kann man so auch treffen, nachvollziehbar und für jeden transparent korrekt."



Er sehe durchaus Chancen, dass eine Impfung der Olympioniken gesellschaftlich akzeptiert sei. Der Sport müsse die Debatte laut Steffel "offensiver" führen. "Ich verstehe die Zurückhaltung der Funktionäre, aber ich finde, hier kann auch die Politik sagen: Auf die paar hundert Impfdosen kommt es dann auch nicht an", so Steffel, der auch Präsident des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin ist.

Verbot ausländischer Zuschauer bei Olympia sei "verfrüht"

Die Entscheidung, keine ausländischen Fans bei den Olympischen Spielen zuzulassen, hält Steffel für "verfrüht". Es werde weltweit umfangreich geimpft, im zweiten Quartal erwarte man zudem eine deutliche Steigerungen der Impfungen. Hinzu kämen Schnelltest-Verfahren. Daher habe er sich gewünscht, dass die Olympia-Organisatoren die Entwicklung abgewartet hätten.



Angesprochen auf die Forderung der UEFA, bei der EM im Sommer Spiele mit Fans zu ermöglichen, sagte Steffel: "Das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für zu früh und auch nicht sonderlich geschickt." Zur Zeit könne er sich so ein Szenario sehr schwer vorstellen. Auch Pilotprojekte wie in Rostock, wo 777 Fans ins Stadion durften, sieht Steffel momentan eher kritisch - obwohl auch die Füchse Berlin ein solches Projekt planen. "Bei allem Verständnis, dass Fans wieder in die Hallen wollen und dass die Vereine wieder Publikum haben wollen, ist der Zeitpunkt im Moment wirklich schwierig." Angesichts der Lage müsse der Sport vielmehr befürchten, dass einzelne Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

