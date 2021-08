Nach dem Eklat bei den Olympischen Spielen im Modernen Fünfkampf hat der nationale deutsche Verband eine Anpassung des Reit-Reglements gefordert.

Entsprechende Änderungen seien bereits erarbeitet und auf internationaler Ebene vorgeschlagen worden, erklärte der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf. Dies helfe aber der deutschen Athletin Annika Schleu nicht. Die Sportlerin aus Berlin lag in ihrer Disziplin in Führung, als das zugeloste Pferd "Saint Boy" im Parcour mehrfach verweigerte. Die Bilder der aufgelösten Reiterin, die das verunsicherte Tier mehrfach mit der Gerte schlug, lösten Entsetzen aus. Auch Bundestrainerin Kim Raisner steht in der Kritik, weil sie die Sportlerin noch aufforderte, das verweigernde Tier zu schlagen. Der Fünfkampf-Verband erklärte mit Blick auf die Kritik, er wehre sich entschieden dagegen, dass eine Sportlerin persönlich beschimpft und beleidigt werde.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.