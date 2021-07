Bei den Olympischen Spielen in Japan ist die deutsche Fußball-Mannschaft in der Vorrunde gescheitert.

Das Team von Trainer Stefan Kuntz spielte in der Stadt Rifu 1:1 gegen die Elfenbeinküste und belegte damit den dritten Platz in Gruppe D. In den vorherigen Partien hatte die deutsche Elf 2:4 gegen Brasilien verloren und gegen Saudi-Arabien 3:2 gewonnen.



Im Synchronspringen sicherten sich Patrick Hausding und Lars Rüdiger vom Drei-Meter-Brett die Bronzemedaille. Die deutsche Schwimmerin Sarah Köhler gewann über 1.500 Meter Freistil ebenfalls Bronze.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.