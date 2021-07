Die deutschen Turnerinnen sind bei den Olympischen Spielen in Tokio erneut in langen Gymnastikanzügen angetreten.

Elisabeth Seitz, Kim Bui, Sarah Voss und Pauline Schäfer waren die einzigen Athletinnen in ihrer Disziplin, die bei der Qualifikation nicht in den üblichen beinfreien Einteilern turnten. Seitz setzt sich bereits seit einiger Zeit dafür ein, dass die Sportlerinnen die Wahl haben, was sie bei Wettkämpfen tragen. Sie und ihre Kolleginnen haben dazu wiederholt betont, dass sie nicht generell gegen die knappe Bekleidung sind, sondern dass es ihnen um Entscheidungsfreiheit geht, damit sich alle Beteiligten sicher fühlen können. Bei der Turn-EM in Basel hatten einige Athletinnen bewusst lange Kleidung getragen, um ein Zeichen gegen die Sexualisierung in ihrer Sportart zu setzen.

Bui und Seitz im Einzel-Finale

Als Mannschaft verpassten die deutschen Turnerinnen das olympische Finale im Mehrkampf. Sie wurden Neunte, nur acht Mannschaften kommen weiter. Beste deutsche Vierkämpferin war Seitz, die sich ebenso für das Mehrkampf-Finale im Einzel qualifizierte wie Kim Bui. Seitz erreichte auch am Stufenbarren das Finale.



