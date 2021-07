Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat der deutsche Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov die Bronzemedaille gewonnen.

Er setzte sich im Spiel um Platz 3 gegen den Taiwanesen Lin Yun-Ju durch. Für den früheren Weltranglisten-Ersten Ovtcharov ist es die zweite Olympia-Medaille im Einzel. Auch 2012 bei den Spielen in London hatte er Bronze geholt. Von Sonntag an kämpft Ovtcharov in Tokio mit Timo Boll und Patrick Franziska um eine Team-Medaille.

