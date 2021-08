Der Deutsche Olympische Sportbund rechnet mit einem deutlichen Abrutschen im Medaillenspiegel der Sommerspiele in Tokio.

"Es deutet sich an, dass die ersten sechs Plätze nicht mehr zu erreichen sein werden", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig in seinem Zwischenfazit zur ersten Olympia-Hälfte. "Wir gehen davon aus, zwischen Position acht bis zwölf einzulaufen."

Abrutschen im Medaillenspiegel erwartet

Vor fünf Jahren reiste Deutschland als fünftbeste Nation von den Spielen in Rio de Janeiro ab, 2012 in London stellte es das siebtbeste Team. Ausschlaggebend wird am Olympia-Ende für den Rang im Medaillenspiegel die Anzahl der Goldmedaillen sein. In Rio waren es zur Halbzeit acht, in Tokio sind es erst drei.



Schimmelpfennig meinte, Medaillen dürften nicht der alleinige Maßstab sein. "Wenn Athleten ihre Bestleistung bieten und nicht die Medaillen erreichen, kann das keine Enttäuschung sein".