Der Schweizer Tennis-Profi Roger Federer hat seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt.

Der 39-Jährige laboriert immer noch an seiner Knieverletzung, wie er zur Begründung mitteilte. Federer hat neben seinen 20 Grand-Slam-Titeln 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille im Doppel und 2012 in London Silber im Einzel geholt.

