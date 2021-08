Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat der deutsche Kajak-Vierer der Männer die Goldmedaille gewonnen.

Tom Liebscher, Max Lemke, Ronald Rauhe und Max Rendschmidt schoben sich vor der Ziellinie vor das spanische Boot. Bronze ging an die Slowakei. Für die Rennsport-Kanuten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) war es im letzten Rennen der Spiele das erste Gold.



Dagegen hat der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine weitere Medaille verpasst.



Der Potsdamer scheiterte im Einer über 1000 Meter als Siebter schon im Halbfinale, im folgenden B-Finale wurde er Zweiter. Brendel hatte 2012 und 2016 auf dieser Strecke Gold gewonnen. Der Berliner Conrad Scheibner schaffte im Einer Rang sechs. Gold ging an den Brasilianer Isaquias Queiroz dos Santos.

