Die Olympia-Organisatoren haben Vorwürfe zurückgewiesen, die Sommerspiele in Tokio seien für die steigenden Coronazahlen in Japan verantwortlich.

Ein Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees sagte, es gebe keinen einzigen bekannten Fall, in dem sich die Infektion eines Beteiligten auf die Bevölkerung übertragen habe. Er verwies auf zahlreiche Tests und Beschränkungen im Olympischen Dorf. Die Zahl der positiv gestesteten Sportler, Journalisten und Arbeiter liegt laut IOC bei mindestens 193.



In ganz Japan wurde heute der Rekordwert von mehr als 9.600 Neuinfektionen gemeldet, in der Hauptstadt stieg der Wert erstmals über 3.000. Berater der Regierung hatten dafür auch die Olympischen Spiele verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.