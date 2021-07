Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Bach, hat der japanischen Regierung zugesichert, während der Sommerspiele in Tokio alle Corona-Maßnahmen zu unterstützen.

Zur Not gehöre dazu auch der Ausschluss aller Zuschauer aus den Stadien, sagte Bach nach seiner Ankunft in der japanischen Hauptstadt. Zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele wurde in Tokio der Corona-Notstand ausgerufen. Wie die Regierung von Ministerpräsident Suga mitteilte, gilt die Regelung vom kommenden Montag bis zum 22. August. Damit finden die Olympischen Spiele vollständig unter dem Notstand statt. In dem angegebenen Zeitraum sind die Bürger aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Restaurants dürfen keinen Alkohol ausschenken, kein Karaoke anbieten und müssen abends früher als normal schließen.

