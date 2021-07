Die deutsche Schwimmerin Sarah Köhler hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine zwei Medaille verpasst.

Im Finale über die 800-Meter-Freistil-Strecke wurde Köhler Siebte. Den Olympiasieg sicherte sich die US-Amerikanerin Kathleen Ledecky. Köhler hatte zuvor über 1.500 Meter Freistil Bronze gewonnen.



US-Turnstar Simone Biles hat in Tokio auch ihre Starts im Sprung und am Stufenbarren abgesagt. Ob die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin mit ihrem Bodenprogramm und am Schwebebalken antritt, ist noch offen. Biles hatte schon im Mehrkampf verzichtet und dies mit mentalen Problemen begründet.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.