Bei den Olympischen Spielen im nächsten Jahr werden die Wettkämpfe der Marathon-Läufer und der Geher nicht in Tokio, sondern 800 Kilometer weiter nördlich in Sapporo ausgetragen.

Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekannt. Der Umzug nach Hokkaido, der nördlichsten Präfektur Japans, werde zu deutlich niedrigeren Temperaturen für die Athleten führen. In Sapporo sind die Temperaturen zu dieser Jahreszeit tagsüber bis zu fünf bis sechs Grad kühler als in der japanischen Hauptstadt Tokio.



Diese jüngste Initiative ergänzt andere Wärmeschutzmaßnahmen, die bereits geplant sind und auf der Grundlage von IOC-Expertenempfehlungen umgesetzt werden. Dazu gehören die Langstreckenveranstaltungen über 5.000 Meter und Mountainbike-Rennen, die am Abend und nicht am Morgen stattfinden, ebenso wie die Morgenspiele im Rugby.