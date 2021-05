Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat sich für einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking ausgesprochen.

Die chinesische Regierung solle nicht dadurch geehrt werden, dass Staatsoberhäupter nach China gingen, sagte Pelosi während einer Anhörung im Kongress. Angesichts eines andauernden Völkermordes in China stelle sich die Frage, welche moralische Autorität Politiker dann noch hätten, über Menschenrechte zu sprechen.



Westliche Staaten und Menschenrechtsgruppen werfen China vor, rund eine Million Uiguren und andere hauptsächlich muslimische Minderheiten in der autonomen Region Xinjiang in Lagern gefangen zu halten. Die Regierung von US-Präsident Biden strebt nach eigenen Angaben einen gemeinsamen Ansatz mit verbündeten Staaten hinsichtlich der Teilnahme an den Spielen an.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.