Der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer, Patrick Moster, hat sich für eine rassistische Aussage während des Einzelzeitfahrens bei den Olympischen Spielen entschuldigt.

"Im Eifer des Gefechts und mit der Gesamtbelastung, die wir momentan hier haben, habe ich mich in der Wortwahl vergriffen", erklärte Moster. Es tue ihm "unendlich leid". Er könne nur aufrichtig um Entschuldigung bitten. "Ich wollte niemanden diskreditieren", ergänzte Moster. Moster hatte Nikias Arndt während des Rennens "hol die Kameltreiber" zugerufen. Vor Arndt fuhren der Eritreer Amanuel Ghebreigzabhier und der Algerier Azzedine Lagab.



DOSB-Präsident Alfons Hörmann sagte als Reaktion, "das Team D steht für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben". Es sei wichtig, dass sich Moster unmittelbar nach dem Wettkampf entschuldigt habe. Man werde noch heute das persönliche Gespräch mit ihm suchen und die Situation aufarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.