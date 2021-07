Radrennfahrer Emanuel Buchmann darf - nach dem corona-bedingten Aus seines Mannschaftskameraden Simon Geschke - beim olympischen Straßen-Rennen heute früh an den Start gehen.

Auch ein zweiter PCR-Test des 28-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Bund Deutscher Radfahrer mit. Geschke, der sich mit Bachmann in der Unterkunft ein Zimmer teilt, war als erster deutscher Sportler bei den Olympischen Spielen von Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch der 35-Jährige hätte im Straßenrennen an den Start gehen sollen. Die Radsportler sind gut 100 Kilometer westlich von Tokio am Mount Fuji untergebracht.

