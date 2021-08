Die US-Turnerin Simone Biles hat bei den Olympischen Spielen nach ihrer Pause am Schwebebalken eine Bronzemedaille gewonnen.

In Tokio hatte die Rekord-Weltmeisterin nach ihrem Ausstieg beim Team-Finale mentale Probleme publik gemacht und deswegen auf die Starts im Mehrkampf, am Stufenbarren, im Sprung und am Boden verzichtet. Mit der Mannschaft hatte sie zuvor Silber gewonnen.



Olympiasiegerin am Schwebebalken wurde Guan Chenchen aus China. Die Silbermedaille ging an Tang Xijing und damit ebenfalls an eine Chinesin.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.