Der deutsche Tischtennis-Spieler Timo Boll hat bei den Olympischen Spielen erneut den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

Der 40-Jährige Düsseldorfer musste sich dem Südkoreaner Youngsik Jeoung geschlagen geben (8:11, 11:7, 7:11, 9:11, 4:11). Für Boll sind es die sechsten Olympischen Spiele. Die erhoffte erste Medaille im Einzel verfehlte er damit erneut. Mit der Mannschaft zählt der Rekord-Europameister aber auch in Tokio zu den Medaillen-Kandidaten. Den Einzug in das Achtelfinale hatten zuvor Bolls Nationalteamkollege Dimitri Ovtcharov und bei den Damen Han Ying geschafft.



Trotz seiner Niederlage schloss Boll eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht aus: "Wenn ich immer noch in der Form bin, um zum Team zu gehören, warum nicht? Aber es ist auch noch lange hin."

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.