Die Ausrichter der Olympischen Spiele in Tokio begrenzen wegen der Corona-Pandemie die Zuschauerzahlen bei den Wettkämpfen auf maximal 10.000 Personen.

Sie müssen alle aus Japan kommen, ausländische Besucher sind gar nicht zugelassen. Kleinere Stadien sollen nur mit maximal 50 Prozent der Besucherkapazität ausgelastet werden, erklärte das Organisationskomitee in Tokio. Sollte sich die Corona-Lage bis zum 12. Juli verschlechtern und in Japan erneut ein Notstand ausgerufen werden, werde die Entscheidung überprüft. Dann seien auch Spiele ohne Zuschauer möglich. Die Entwicklung der Pandemie in Japan und weltweit werde kontinuierlich überwacht, so dass notwendige Schutzmaßnahmen unverzüglich umgesetzt werden könnten.



Trotz großer Bedenken in der Bevölkerung halten die Organisatoren in Tokio, die japanische Regierung und das Internationale Olympische Komitee an der Austragung der Spiele vom 23. Juli bis zum 8. August fest.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.