Bei den Olympischen Spielen hat der Umgang mit einem Pferd beim Modernen Fünfkampf eine Debatte über die Sportart ausgelöst.

In der Kritik stehen die deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner. Nachdem das Schleu zugeloste Tier auf dem Parcours mehrfach verweigerte, schlug sie es mit der Gerte und gab dem Pferd die Sporen. Bundestrainerin Raisner forderte sie auf, -Zitat- mal richtig draufzuhauen.



Der Deutsche Olympische Sportbund sprach von Szenen, die dem Ansehen der Sportart schadeten. Der DOSB regte zudem an, das Regelwerk zu ändern. Anders als im Springreiten müssen die Sportlerinnen und Sportler im Fünfkampf mit einem zugelosten und vorher unbekannten Pferd in den Parcours.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.