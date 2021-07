Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio sind weitere Corona-Fälle bei Beteiligten festgestellt worden.

Unter ihnen sind zwei Fußballer und ein Betreuer des südafrikanischen Teams ebenso wie der südafrikanische Rugby-Trainer. Die Spiele sollen am kommenden Freitag beginnen und zwei Wochen dauern.



Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Freitag, warf den Veranstaltern vor, sie hielten in unverantwortlicher Weise an der Mär von den sichersten Spielen fest. Die Olympia-Organisatoren hatten betont, eine Übertragung zwischen den Sportler-Gruppen könne man ausschließen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 18.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.