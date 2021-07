Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben bereits zwei Judokas auf ihren Kampf gegen einen israelischen Kontrahenten verzichtet.

Der Sudanese Mohamed Abdalrasool trat offiziellen Angaben zufolge nicht zu seinem Zweitrunden-Kampf gegen den Israeli Tohar Butbul in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm an.



Abdalrasool hätte in der ersten Runde gegen den Algerier Fethi Nourine kämpfen sollen. Dieser verzichtete jedoch auf eine Teilnahme an den Spielen, um einem möglichen Zweitrunden-Duell mit Butbul aus dem Weg zu gehen. Der Judo-Weltverband suspendierte den Sportler daraufhin vorläufig und nahm weitere Ermittlungen auf. Das Internationale Olympische Komitee entzog beiden die Akkreditierung. Nourine droht nun ein Ausschluss von allen künftigen Olympischen Spielen. Er und sein Trainer hatten ihren Verzicht in algerischen Medien damit begründet, nicht gegen einen Israeli kämpfen zu wollen. Nourine hat auch die Judo-Weltmeisterschaften 2019 verlassen, kurz bevor er gegen Butbul antreten sollte.



Der Sudanese machte zunächst keine offiziellen Angaben zu seinem Verzicht. Dem israelischen Team wurde laut Butbul mitgeteilt, Abdalrasool sei wegen einer Schulterverletzung nicht angetreten. Butbul verpasste später den Einzug in die Medaillenkämpfe.

